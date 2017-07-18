Южный не смог выйти во второй круг турнира в Умаге, проиграв Киккеру

Россиянин Михаил Южный не смог преодолеть стартовый барьер турнира в Умаге (Хорватия), уступив аргентинцу Николасу Киккеру со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 35-летний москвич, занимающий 76-е место в рейтинге АТР, отыграл 3 брейк-пойнта из 7 и совершил 1 брейк.

Следующим оппонентом 24-летнего южноамериканца, который располагается на 95-й позиции в мужской табели о рангах, станет итальянец Фабио Фоньини (3).

В другой встрече дня француз Кенни де Шеппер (Q) обыграл своего соотечественника Бенуа Пэра (7) со счётом 6:2, 4:6, 6:3.