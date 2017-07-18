Кравчук и Марченко проиграли в первом круге турнира в Ньюпорте в паре

Россиянин Константин Кравчук и украинец Илья Марченко в первом круге парного разряда турнира в Ньюпорте уступили индийцам Пураву Радже и Дивиджу Шарану (4) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Константин и Илья сделали 1 брейк, проиграв 3 гейма на своей подаче.

Следующими оппонентами индийских теннисистов станут либо австралийцы Мэтт Рид и Джон-Патрик Смит, либо Чен-Пэн Си и Синь-Йинь Пэн из Тайваня.

Ранее Кравчук вышел во второй круг одиночного разряда, одолев доминиканца Виктора Эстрелью-Бургоса.