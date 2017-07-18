Федерер: надеюсь, что первой ракеткой мира стану я, а не Надаль

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от борьбы за лидерство в рейтинге АТР по итогам сезона. После победы на Уимблдоне 35-летний уроженец Базеля поднялся на третью строчку мужской табели о рангах.

«Я думаю, что за звание первой ракетки мира будут бороться три-четыре игрока, или же мы с Рафой вдвоём. Я всё-таки надеюсь, что первым стану я, а не Надаль, потому что первое место очень много значит для меня. Сейчас я играю ради титулов, но если удачные выступления позволяют мне высоко находиться в рейтинге, то нельзя не задуматься и о борьбе за первое место», — приводит слова Федерера Tennis World.