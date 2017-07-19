Контавейт: я играла агрессивно и старалась диктовать условия на корте

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Гштааде над представительницей Италии Мартиной Тревизан со счётом 6:1, 6:3.

«Это был мой первый матч на грунте за достаточно долгое время, и я очень рада, что смогла пройти дальше.

На таком уровне лёгких матчей не бывает, поэтому в противостоянии с каждой соперницей нужно выкладываться по полной. Я играла агрессивно и старалась диктовать условия на корте. Думаю, у меня это получилось.

Природа здесь просто прекрасная. На других турнирах такое увидишь нечасто», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.