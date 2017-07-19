Зигемунд, восстанавливающаяся после травмы колена, разместила видео своего танца

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, получившая разрыв передней крестообразной связки на турнире в Нюрнберге, продолжает процесс восстановления, сообщает официальный сайт тура. Спортсменка получила травму по ходу матча с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой 24 мая.

Зигемунд в своём «твиттере» сообщила, что проходит курс реабилитации и работает над восстановлением по 5-6 часов в день. Накануне она разместила видео, на котором танцевала в перерыве между упражнениями.

Видео доступно в «твиттере» Зигемунд.

Точные сроки возвращения Лауры на корт пока неизвестны, но, по предварительным прогнозам, она может не сыграть в этом году.