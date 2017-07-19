Э. Имер: в матче с Вердаско я мог играть агрессивнее

Шведский теннисист Элиас Имер поделился впечатлениями после поражения от испанца Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Бостаде со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

«Я мог играть агрессивнее, но чувствовал, что и так выкладываюсь по полной. В третьем сете я ощущал прилив энергии. Это прекрасное чувство, когда ты можешь в каждом розыгрыше действовать интенсивно и решительно», — цитирует Имера официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Вердаско поспорит с представителем Аргентины Факундо Багнисом.