Грот: на матчболе мне удался отличный удар с лёта

Австралийский теннисист Самуэль Грот поделился впечатлениями после победы над американцем Остином Крайчеком в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3. Во втором сете Грот отыграл матчбол.

«На матчболе мне удался отличный удар с лёта. Довольно часто на травяных кортах Ньюпорта одного удара оказывается достаточно для победы в розыгрыше. Рад, что в том моменте так и получилось», — приводит слова Грота официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Грот поспорит с американцем Джоном Иснером.