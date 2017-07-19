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Грот: на матчболе мне удался отличный удар с лёта

19 июля 2017, среда. 10:55. Теннис

Австралийский теннисист Самуэль Грот поделился впечатлениями после победы над американцем Остином Крайчеком в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3. Во втором сете Грот отыграл матчбол.

«На матчболе мне удался отличный удар с лёта. Довольно часто на травяных кортах Ньюпорта одного удара оказывается достаточно для победы в розыгрыше. Рад, что в том моменте так и получилось», — приводит слова Грота официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Грот поспорит с американцем Джоном Иснером.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
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