Рублёв: Берлок — прекрасный игрок, который борется до конца, несмотря на счёт

Россиянин Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Умаге над представителем Аргентины Карлосом Берлоком со счётом 6:2, 6:4. 19-летний москвич, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, получил статус лаки-лузера после отказа от участия хорвата Борны Чорича.

«Я очень рад победе, потому что знал, что для выигрыша у Карлоса нужно действовать очень агрессивно и отдать все силы на корте. Он прекрасный теннисист, который борется до конца, несмотря на счёт», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.