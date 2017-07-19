Рам, вероятно, завершил карьеру в одиночном разряде

Американец Раджив Рам, проигравший в первом круге турнира в Ньюпорте австралийцу Мэттью Эбдену со счётом 1:6, 4:6, признался, что, вероятно, это был его последний в карьере матч в одиночном разряде, сообщает официальный сайт тура.

«Я выступал на этом турнире с 2004 года, так что если это был мой последний матч в одиночном разряде, то здорово, что он был сыгран здесь. К сожалению, поединок сложился не в мою пользу, но за прошедшие годы у меня осталось много прекрасных воспоминаний об этих соревнованиях», — сказал Рам.

Раджив завоевал два титула на турнире в Ньюпорте — в 2009 и 2015 годах.