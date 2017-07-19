Комардина вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде в парном разряде

Россиянка Анастасия Комардина и представительница Швейцарии Ксения Кнолль пробились в четвертьфинал турнира в Гштааде в парном разряде. На старте соревнований они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит (2) со счётом 6:3, 4:6, [10:5]. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Гштааде Комардина и Кнолль поспорят с победительницами матча Анна Калинская (Россия) / Евгения Родина (Россия) — Андреа Гамис (Венесуэла) / Патрисия-Мария Циг (Румыния).