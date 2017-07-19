Вандевеге: в 16 лет я решила, что являюсь лучшей юниоркой мира

Американка Коко Вандевеге призналась, что главным качеством, которое всегда помогало ей в жизни и карьере, была вера в собственные силы.

«В 16 лет я решила, что являюсь лучшей юниоркой мира: «Здесь мне уже нечего делать. Я хочу играть профессионально». До этого я занималась баскетболом, но в один момент решила, что мне это больше не нужно и лучше заняться теннисом.

Я просто верю в себя. Думаю, у всех это есть. Когда вы идёте на собеседование, то не думаете, что всё закончится катастрофой», — цитирует Вандевеге Rolling Stone.