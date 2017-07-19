10 эйсов помогли Гёргес обыграть Саснович во втором круге турнира в Бухаресте

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (3) вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Юлия 10 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Гёргес поспорит с победительницей матча Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 9).