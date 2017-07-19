Шварцман стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (7) вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, в двух партиях обыграв своего соотечественника Ренсо Оливо со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Диего 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Шварцман поспорит с победителем противостояния Пабло Карреньо-Буста (Испания, 1) — Андрей Кузнецов (Россия).