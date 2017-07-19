Донской победил Кудрявцева и вышел в четвертьфинал крупного челленджера в Астане

Россиянин Евгений Донской (1) во втором круге крупного турнира серии «челленджер» в Астане с призовым фондом $125 тыс. переиграл своего соотечественника Александра Кудрявцева со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. 27-летний москвич, занимающий 92-е место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и 2 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале соперником Донского станет белорус Егор Герасимов (5).

Ещё один представитель России Евгений Карловский (Q) в первом круге уступил испанцу Роберто Ортеге-Ольмедо — 3:6, 5:7.