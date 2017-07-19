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Калинская в борьбе проиграла Контавейт во втором круге турнира в Гштааде

19 июля 2017, среда. 18:38. Теннис

Россиянка Анна Калинская (Q) во втором круге турнира в Гштааде уступила эстонке Анетт Контавейт (3) со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. 18-летняя представительница России, занимающая 150-е место в рейтинге WТА, отыграла 5 брейк-пойнтов из 10, выиграв 4 гейма на подаче оппонентки, а также дважды подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. Анетт сделала 10 эйсов при 5 двойных.

В четвертьфинале Контавейт сыграет либо со словачкой Ребеккой Шрамковой, либо с немкой Кариной Виттёфт (6).

Гштаад (ж) 2017. 2-й круг
19 июля 2017 года, среда. 16:30 МСК
Анетт
Контавейт
Анна
Калинская
6:4 4:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анна Калинская
Новости. Теннис
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