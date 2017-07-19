Калинская в борьбе проиграла Контавейт во втором круге турнира в Гштааде

Россиянка Анна Калинская (Q) во втором круге турнира в Гштааде уступила эстонке Анетт Контавейт (3) со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. 18-летняя представительница России, занимающая 150-е место в рейтинге WТА, отыграла 5 брейк-пойнтов из 10, выиграв 4 гейма на подаче оппонентки, а также дважды подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. Анетт сделала 10 эйсов при 5 двойных.

В четвертьфинале Контавейт сыграет либо со словачкой Ребеккой Шрамковой, либо с немкой Кариной Виттёфт (6).