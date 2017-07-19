Бьоркман: не стоит зацикливаться на возрасте Федерера, он уникален

Бывшая первая ракетка мира и обладатель карьерного «Большого шлема» в парном разряде швед Йонас Бьоркман прокомментировал достижения швейцарца Роджера Федерера в солидном по теннисным меркам возрасте.

«Многие удивлены успехами Федерера в 35-летнем возрасте. Но если мы посмотрим на другие виды спорта, то там есть и более великовозрастные спортсмены, добивающиеся больших побед. Я не говорю, что похож на Федерера, но в 36 лет я много играл в одиночном и в парном разрядах. В футболе и хоккее много игроков старше 35 лет. Почему-то в теннисе мы слишком сосредоточены на этих цифрах.

К тому же Роджер тратит меньше энергии. Он уникален во многих аспектах. Мне кажется, не стоит зацикливаться на его возрасте", — приводит слова Бьоркмана Tennis World.