Игроки раскритиковали Уимблдон за низкие призовые в миксте

Организаторы Уимблдона подверглись критике за низкие, по мнению многих игроков, призовые в смешанном парном разряде турнира 2017 года. Победители турнира в миксте британец Джейми Маррей и швейцарка Мартина Хингис получили по 50 тыс. фунтов ($ 64,5 тыс.). Для сравнения, теннисисты, проигравшие в первом круге одиночных разрядов, заработали по $ 50,5 тыс.

«Мы считаем, что уровень призовых в миксте полностью соответствует уровню турнира серии „Большого шлема“. Но каждый год мы пересматриваем призовой фонд всех соревнований в рамках Уимблдона, включая и смешанный парный разряд», — приводит слова представителя Уимблдона Daily Mail.