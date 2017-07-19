Кравчук уступил Гоёвчику во втором круге турнира в Ньюпорте

Россиянин Константин Кравчук во втором круге турнира в Ньюпорте уступил немцу Петеру Гоёвчику со счётом 6:2, 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. 32-летний москвич, занимающий 122-е место в рейтинге АТР, подал 10 раз навылет, допустил 8 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 9 и проиграл столько же геймов на своей подаче.

В четвертьфинале соперником Гоёвчика станет хорват Иво Карлович (2), одолевший американца Дениса Кудлу со счётом 6:4, 6:4. 38-летний хорват 16 раз подал навылет при 7 двойных.