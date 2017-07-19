Виттёфт стала соперницей Контавейт по четвертьфиналу турнира в Гштааде

Немка Карина Виттёфт (6) одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой со счётом 2:6, 6:2, 6:2 во втором круге турнира в Гштааде. Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. 22-летняя уроженка Гамбурга, занимающая 66-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 подачи навылет при 11 двойных ошибках, реализовала 6 брейк-пойнтов из 21, проиграв 4 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Виттёфт сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (3), ранее переигравшей россиянку Анну Калинскую со счётом 6:4, 4:6, 6:4.