13 эйсов помогли Иснеру начать турнир в Ньюпорте с победы над Гротом

Американец Джон Иснер (1) во втором круге турнира в Ньюпорте оказался сильнее австралийца Самуэля Грота (Q) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. 32-летний уроженец Гринсборо, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Иснер поспорит либо с канадцем Франком Данчевичем (Q), либо c представителем США Деннисом Новиковым.

Также в четвертьфинал пробились француз Пьер-Юг Эрбер (4) и немец Тобиас Камке.