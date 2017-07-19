Севастова шагнула в 1/4 финала соревнований в Бухаресте

Латвийка Анастасия Севастова (1) во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния) переиграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. 27-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей оппоненткой Севастовой станет румынка Ана Богдан, которая оказалась сильнее турчанки Каглы Буюкаскай со счётом 6:4, 7:5.