Гоффен победил Балажа и сыграет с Додигом на турнире в Умаге

Лидер посева на турнире в Умаге (Хорватия) бельгиец Давид Гоффен начал выступление с победы во втором круге над венгром Аттилой Балажем (Q) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Гоффена станет хорват Иван Додиг (WC), переигравший итальянца Марко Чеккинато со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:2. Также в четвертьфинал вышли чех Иржи Веселы (8) и итальянец Паоло Лоренци (4).