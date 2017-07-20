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Гоффен победил Балажа и сыграет с Додигом на турнире в Умаге

20 июля 2017, четверг. 00:17. Теннис

Лидер посева на турнире в Умаге (Хорватия) бельгиец Давид Гоффен начал выступление с победы во втором круге над венгром Аттилой Балажем (Q) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Гоффена станет хорват Иван Додиг (WC), переигравший итальянца Марко Чеккинато со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:2. Также в четвертьфинал вышли чех Иржи Веселы (8) и итальянец Паоло Лоренци (4).

Умаг 2017. 2-й круг
19 июля 2017 года, среда. 21:05 МСК
Давид
Гоффен
Аттила
Балаж
6:4 6:7 6:2
Умаг 2017. 2-й круг
19 июля 2017 года, среда. 19:00 МСК
Иван
Додиг
Марко
Чеккинато
3:6 7:6 6:2
Умаг 2017. 2-й круг
19 июля 2017 года, среда. 18:30 МСК
Иржи
Веселы
Раду
Албот
7:6 6:2
Умаг 2017. 2-й круг
19 июля 2017 года, среда. 21:40 МСК
Аляж
Бедене
Паоло
Лоренци
5:7 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Давид Гоффен Иржи Веселы
Новости. Теннис
20 июля 2017, четверг
00:17 Гоффен победил Балажа и сыграет с Додигом на турнире в Умаге
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