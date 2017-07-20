Фрэтэнджело и Новиков вышли в четвертьфинал турнира в Ньюпорте

Американский теннисист Деннис Новиков в матче второго круга домашнего турнира в Ньюпорте нанёс поражение канадцу Франку Данчевичу со счётом 6:3, 6:2.

Ещё одним четвертьфиналистом соревнований стал другой представитель США Бьорн Фрэтэнджело, добившийся трёхсетовой победы над Акирой Сантилланом из Японии, встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:1 в пользу американца.

За выход в полуфинал Новиков сразится с лидером посева Джоном Иснером, тогда как соперником Фрэтэнджело будет француз Пьер-Юг Эрбер.