В 12:00 по московскому времени начнётся поединок второго круга турнира в Бостаде, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов (5) и представитель Латвии Эрнест Гулбис (SR). Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Гулбис в Бостаде.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал турнира в Бостаде поспорит либо с украинцем Александром Долгополовым, либо с представителем Аргентины Орасио Себальосом (9).