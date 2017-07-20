Халеп, Стивенс, Раонич, Димитров получили «уайлд-кард» на турнир в Вашингтоне

Румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс получили «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Вашингтоне, который пройдёт с 29 июля по 6 августа, сообщает официальный сайт соревнований.

Уроженка Констанцы впервые сыграет в столице США. Стивенс возвращается в тур после перенесённой операции на ноге. В 2015 году она завоевала титул на турнире в Вашингтоне.

«Уайлд-кард» в мужские соревнования получили канадец Милош Раонич и представитель Болгарии Григор Димитров.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне сыграют аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, японец Кей Нисикори и француз Гаэль Монфис.