Контавейт: матч с Калинской получился очень тяжёлым

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала свою победу над россиянкой Анной Калинской во втором круге турнира в Гштааде со счётом 6:4, 4:6, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Кариной Виттёфт.

«Я чувствовала, что очень хорошо начала матч, а затем соперница вошла в игру. Дальше борьба была упорной. Анна отлично подавала и смогла выиграть второй сет. В начале третьего мне удалось сделать брейк, но затем я слабо провела гейм на своей подаче и проиграла его. Дальше мне было важно удерживать свою подачу.

Я здорово провела последний гейм, когда смогла сделать брейк. Я очень рада выходу в четвертьфинал. Матч получился очень тяжёлым.

Мы встречались с Виттёфт раньше, но условия были другими. Это будет новая игра, так что предыдущие результаты не так важны. Я буду бороться», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.