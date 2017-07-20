Виттёфт: я много тренировалась, чтобы привыкнуть к высокому отскоку в Гштааде

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт прокомментировала свою победу над представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой во втором круге турнира в Гштааде со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

«Это было нелегко, потому что отскок мяча здесь очень высокий, а на траве он был низким. Мы много тренировались, чтобы адаптироваться к такому отскоку, но ощущения всё равно другие. Противостоять Ребекке было нелегко, она сложная соперница. Я очень рада, что всё же смогла пробиться дальше.

Мне очень нравится в Гштааде. Вчера мы отправились в горы, если точнее, мы поехали на машине, а не карабкались вверх. Было очень весело», — приводит слова Виттёфт официальный сайт тура.