Вихлянцева: я хочу выиграть ТБШ и стать первой ракеткой мира

Россиянка Наталья Вихлянцева в интервью официальному сайту WTA рассказала о своих пристрастиях в спорте, о месте на планете, в которое хотела бы отправиться, и о целях на будущее.

«Я начала играть в теннис, потому что моя тётя показала нам теннисный клуб. Нам очень понравилось, как были организованы тренировки и всё остальное. Моим любимым видом спорта, помимо тенниса, является хоккей, потому что мой отец много играет в него на любительском уровне. Мне очень нравится смотреть хоккей со своей семьёй.

Если бы я могла отправиться в любую точку Земли, то выбрала бы Мальдивы или другие острова, где не будет никого и я смогу немного расслабиться.

Моей целью является победа на турнире «Большого шлема». Также я хочу стать первой ракеткой мира», — сказала Вихлянцева.