Севастова: в матче с Ковинич у меня не было никакого ритма

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Бухаресте над Данкой Ковинич из Черногории со счётом 6:4, 6:4.

«Играть вечером — это нечто совершенно другое. Стало темно, сложно было разглядеть мяч в некоторых ситуациях, но в концовке я к этому привыкла. Рада, что смогла победить в двух сетах.

Противостоять Ковинич непросто, потому что она не позволяет тебе найти свой ритм. В этой игре у меня не было никакого ритма. Я довольна тем, что геймы на моей подаче проходили достаточно легко. Данка очень хорошо подаёт и атакует», — цитирует Севастову официальный сайт тура.