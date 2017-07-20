Поступила в продажу автобиография А. Радваньской

19 июля в продажу поступила автобиография польской теннисистки Агнешки Радваньской, сообщает официальный сайт тура. Издание получило название Jestem Isia («Я, Ися» — так маленькая Агнешка произносила своё имя).

В книге Радваньска-старшая рассказывает о своей жизни, успехах в теннисной карьере и о планах на будущее.

За свою карьеру 28-летняя уроженка Кракова выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде. На прошедшем Уимблдоне Радваньска дошла до четвёртого круга, где проиграла россиянке Светлане Кузнецовой.

Обложку книги Агнешка публиковала ранее в своём «Инстаграме».