Бертенс в Гштааде попробовала свои силы в приготовлении шоколадных конфет

Голландская теннисистка Кики Бертенс накануне попробовала свои силы в изготовлении шоколадных конфет в Гштааде.

«Всегда приятно что-то сделать для турнира, а изготовление шоколада — это лучшее, что можно представить. Больше всего я люблю белый шоколад, так что мне повезло. Я попробовала его, вкус невероятный. Самым сложным было не дать им упасть и не устроить беспорядок на кухне. Я должна поделиться конфетами с другими игроками, так как если всё съем сама, то будет не очень хорошо», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Видео доступно в «твиттере» турнира.