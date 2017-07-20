Лааксонен: в матче с Куэвасом мне нужно было всё время действовать агрессивно

Швейцарский теннисист Генри Лааксонен поделился впечатлениями после победы над представителем Уругвая Пабло Куэвасом во втором круге турнира в Бостаде со счётом 6:4, 6:3. За выход в полуфинал соревнований он поспорит с представителем Испании Давидом Феррером.

«Мне нужно было всё время действовать агрессивно, так как Куэвас — один из сильнейших игроков тура на грунте. Я очень рад, что сумел выиграть сегодня. Мне пришлось побороться за победу», — приводит слова Лааксонена официальный сайт ATP-тура.