Иснер: я не создан для игры в обороне, мне нужно действовать агрессивно

Американец Джон Иснер поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Ньюпорте над австралийцем Самуэлем Гротом со счётом 6:2, 6:4. На Уимблдоне-2017 Джон дошёл до второго круга, где в пяти сетах проиграл Дуди Селе из Израиля.

«Я был расстроен тем, как Уимблдон сложился для меня. Но как только я вернулся домой, то продолжил упорно работать и поддерживать себя в форме. Я просто хотел играть в теннис. Мне всегда нравилось выступать здесь. Я уже дважды выигрывал этот турнир раньше, так что с ним у меня связаны отличные воспоминания и ощущения. Из-за низкого отскока здесь важно действовать очень осторожно, следовать своему плану на игру.

На Уимблдоне я проиграл, потому что действовал недостаточно активно. Когда кто-то вроде меня играет слишком пассивно, посылает мячи коротко, то ничего не выходит, потому что я не создан для игры в обороне. Сегодня я вышел на корт с отличным настроем — играть агрессивно. Если всё получится, здорово, если нет — тоже хорошо. Я хочу побеждать и проигрывать правильно. Конечно, легче сказать, чем сделать, но сегодня мне это удалось», — цитирует Иснера официальный сайт тура.