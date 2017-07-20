Камке: я старался не давать Маннарино слишком много времени

Немецкий теннисист Тобиас Камке поделился впечатлениями после победы над представителем Франции Адрианом Маннарино во втором круге турнира в Ньюпорте со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

«Мне пришлось адаптироваться к стилю игры соперника, так как Адриан любит контратаковать. Мне нравится выполнять удары мощно, но сегодня я старался действовать разнообразно и не давать сопернику слишком много времени. Я знал, что очень может играть здорово. У меня всё получилось», — приводит слова Камке официальный сайт тура.