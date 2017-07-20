Ларссон победила Хаас в Гштааде, несмотря на 11 двойных ошибок

Шведская теннисистка Юханна Ларссон (5) вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде, одолев представительницу Австрии Барбару Хаас со счётом 1:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Юханна совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 9 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гштааде Ларссон поспорит с победительницей поединка Анна Зая (Германия, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2). Турнир завершится 23 июля.