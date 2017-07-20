В 19:30 по московскому времени начнётся поединок второго круга турнира в Умаге, в котором сыграют представитель Словакии Андрей Мартин и россиянин Андрей Рублёв (LL). Соперники встречались на челленджере в Комо в 2016 году. Победу в том матче одержал Андрей со счётом 2:6, 6:3, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Мартин — Рублёв в Умаге.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал турнира в Умаге поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини (3), либо с представителем Аргентины Николасом Киккером.