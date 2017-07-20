Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде

Голландская теннисистка Кики Бертенс (2) вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв представительницу Германию Анну Заю (Q) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Уроженка Ватерингена 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Анны 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бертенс поспорит с представительницей Швеции Юханной Ларссон (5). Турнир в Гштааде завершится 23 июля.