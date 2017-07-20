Пармантье одолела Мертенс во втором круге турнира в Бухаресте

Французская теннисистка Полин Пармантье пробилась в четвертьфинал турнира в Бухаресте, в трёх партиях одолев представительницу Бельгии Элисе Мертенс (5) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Полин дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Пармантье поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 7) — Жаклин Кристиан (Румыния, WC).