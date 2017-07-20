Соперником Хачанова в четвертьфинале турнира в Бостаде будет Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде (Швеция), в двух сетах обыграв представителя Аргентины Орасио Себальоса (9) со счётом 6:4, 6:4. 28-летний уроженец Киева, выигравший за свою карьеру 3 турнира ATP, 5 раз подал навылет и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Себальоса 14 эйсов и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Бостаде Долгополов поспорит с россиянином Кареном Хачановым (5). Этот поединок состоится 21 июля. Турнир завершится 23 июля.