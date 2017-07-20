Вердаско уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Испанец Фернандо Вердаско (6) во втором круге турнира в Бостаде оказался сильнее аргентинца Факундо Багниса со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. 33-летний уроженец Мадрида, занимающий 39-е место в рейтинге АТР, реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче. Фернандо 2 раза подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, а его оппонент сделал 3 эйса и столько же двойных.

В четвертьфинале соперником Вердаско станет либо испанец Альберт Рамос-Виньолас (2), либо бразилец Тьяго Монтейро.