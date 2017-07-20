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Бегу стала четвертьфиналисткой турнира в Бухаресте

20 июля 2017, четверг. 18:36. Теннис

Румынка Ирина-Камелия Бегу (7) уверенно переиграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан (WC) со счётом 6:4, 6:0 во втором круге турнира в Бухаресте. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 26-летняя уроженка Бухареста, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Жаклин исполнила 1 подачу навылет при 5 двойных.

Следующей оппоненткой Бегу станет француженка Полин Пармантье, ранее одолевшая бельгийку Элисе Мертенс (5).

Бухарест (ж) 2017. 2-й круг
20 июля 2017 года, четверг. 16:50 МСК
Ирина
Бегу
Жаклин
Кристиан
6:4 6:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ирина Бегу
Новости. Теннис
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