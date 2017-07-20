Бегу стала четвертьфиналисткой турнира в Бухаресте

Румынка Ирина-Камелия Бегу (7) уверенно переиграла свою соотечественницу Жаклин Кристиан (WC) со счётом 6:4, 6:0 во втором круге турнира в Бухаресте. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 26-летняя уроженка Бухареста, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Жаклин исполнила 1 подачу навылет при 5 двойных.

Следующей оппоненткой Бегу станет француженка Полин Пармантье, ранее одолевшая бельгийку Элисе Мертенс (5).