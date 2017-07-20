140-я ракетка мира Мартинцова оставила турнир в Гштааде без лидера посева Гарсии

Чешка Тереза Мартинцова во втором круге турнира в Гштааде сломила сопротивление первой ракетки соревнований француженки Каролин Гарсии. Поединок продолжался ровно 2 часа и завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу 22-летней уроженки Праги, занимающей 140-е место в рейтинге WТА. Тереза реализовала 3 брейк-пойнта из 14, проиграв 2 гейма на своей подаче. Каролин исполнила 11 подач навылет при 7 двойных ошибок.

Следующей оппоненткой Мартинцовой станет либо швейцарка Тимя Бачински (WC), либо немка Антония Лоттнер (Q).