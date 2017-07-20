Изменено место проведения матча Кубка Дэвиса Венгрия — Россия

Ассоциация тенниса Венгрии приняла решение об изменении места проведения матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России. Встреча перенесена из теннисного центра Margaret Island в Kopaszi Dam, сообщает официальный сайт турнира.

«Во время проведения чемпионата мира по водным видам спорта стало ясно, что реконструкция комплекса для проведения в нём теннисного матча может затянуться. Так как у нас нет гарантий от властей города, то мы решили изменить место проведения встречи», — говорится в заявлении ассоциации.

Матч пройдёт с 15 по 17 сентября в Будапеште.