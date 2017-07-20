Фоньини вышел в 1/4 финала турнира в Умаге, где может сыграть с Рублёвым

Итальянец Фабио Фоньини (3) во втором круге турнира в Умаге переиграл аргентинца Николаса Киккера со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. 30-летний уроженец Санремо, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет, допустил 3 двойных ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

За выход в полуфинал соревнований Фоньини поспорит либо с россиянином Андреем Рублёвым (LL), либо со словаком Андреем Мартином. Этот поединок проходит в настоящее время.