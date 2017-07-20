Рамос-Виньолас одержал волевую победу во втором круге соревнований в Бостаде

Испанец Альберт Рамос-Виньолас (2) вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, переиграв бразильца Тьяго Монтейро со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. За это время 29-летний уроженец Барселоны, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, сделал столько же двойных ошибок, отыграл 6 брейк-пойнтов из 8 и совершил 3 брейка. Его оппонент 6 раз подал навылет при 3 двойных.

Следующим оппонентом Рамоса-Виньоласа станет его соотечественник Фернандо Вердаско (6), одолевший ранее аргентинца Факундо Багниса.