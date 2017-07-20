Рублёв победил Мартина и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублёв (LL) во втором круге турнира в Умаге оказался сильнее словака Андрея Мартина со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Поединок продолжался 1 час 56 минут. 19-летний москвич, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, в первой партии уступал со счётом 2:5, но смог выиграть 4 гейма кряду. Андрей реализовал 4 брейк-пойнта из 7, проиграв 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале соперником Рублёва станет итальянец Фабио Фоньини (3).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Мартин — Рублёв в Умаге.