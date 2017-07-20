ITF отложила рассмотрение идеи совмещения финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

Вопрос об одновременном проведении финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации не будет рассматриваться на совете Международной федерации тенниса, который состоится в августе во Вьетнаме. Ранее организация объявила о планах по объединению решающих матчей мужского и женского командных турниров с целью повышения интереса к соревнованиям, однако ITF считает, что идея нуждается в более детальной проработке.

«Мы обещали перемены и уже проводим серьёзные реформы. Мы берём перерыв сроком на один год, чтобы продумать Мировой кубок теннисных финалов так, чтобы он полностью соответствовал всем требованиям и получил большинство голосов членов совета», — приводит слова президента ITF Дэвида Хэггерти официальный сайт ITF.