Эбден стал первым полуфиналистом турнира в Ньюпорте

Австралиец Мэттью Эбден (Q) в четвертьфинале турнира в Ньюпорте переиграл немца Тобиаса Камке со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. 29-летний уроженец Дурбана, занимающий 249-е место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 16 и проиграл 3 гейма на своей подаче.

За выход в финал соревнований Эбден поспорит либо с хорватом Иво Карловичем (2), либо с немцем Петером Гоёвчиком. Этот поединок также состоится сегодня, 20 июля.