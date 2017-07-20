38-летняя Шнидер не вышла в четвертьфинал соревнований в Гштааде

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летняя швейцарка Патти Шнидер (WC) не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Гштааде, уступив во втором круге немке Антонии Лоттнер (Q) со счётом 6:7 (0:7), 6:2, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Патти реализовала 5 брейк-пойнтов из 18, проиграв 4 гейма на своей подаче. Антония исполнила 4 подачи навылет при 3 двойных ошибках.

За выход в полуфинал Лоттнер поспорит с чешкой Терезой Мартинцовой, переигравшей ранее лидера посева француженку Каролин Гарсию со счётом 7:5, 7:6 (7:1).