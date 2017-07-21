Монфис проиграл во втором круге турнира в Хорватии

Француз Гаэль Монфис (2) во втором круге турнира в Умаге уступил бразильцу Рожериу Дутре да Силве со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. 33-летний уроженец Сан-Паулу, занимающий 64-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 13 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Гаэль исполнил 6 эйсов при 11 двойных.

За выход в полуфинал южноамериканец поспорит с итальянцем Алессандро Джаннесси, переигравшим француза Кенни де Шеппера (Q).